Pfarrer Keilholz bricht auf zu neuen Ufern

Der Geistliche wurde mit einem Festgottesdienst am Sonntag in der Kirche in Profen verabschiedet. Er wechselt nach Wittenberg.

Profen/Theissen/MZ - Ein besonderer Gottesdienst fand am Sonntag, in Profen statt. Für Pfarrer Matthias Keilholz war es der letztean diesem Ort. Er sitzt schon auf gepackten Koffern und wird mit seiner Familie die Region verlassen, um in Wittenberg eine neue Pfarrstelle anzutreten. Er geht mit einem lachenden und weinenden Auge. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Wittenberg, aber andererseits habe ich hier in der Region viele Jahre gelebt und ein gut funktionierendes Netzwerk von Kirchenarbeit mit aufgebaut“, sagt Keilholz.