Notruf 112 im Burgenlandkreis teilweise noch immer gestört

Zeitz/MZ/ank - Nachdem am Samstagabend im Raum Zeitz und im ganzen Burgenlandkreis zunächst der Notruf 112 nicht per Handy zu erreichen war, war er seit etwa 18.30 Uhr im Landkreis gar nicht mehr zu erreichen. Das hat die Kreisverwaltung des Burgenlandkreises am Abend über das Katastrophenwarnsystem Katwarn mitgeteilt. In der Nacht zum Sonntag konnte laut Katwarn-Information die Störung weitgehend behoben werden. Allerdings wird auch am Sonntagmorgen noch darauf hingewiesen, dass es noch immer vereinzelt zu Störungen des Notrufs 112 kommen könne. In diesen Fällen sollten Notrufe weiterhin über die Rufnummer 03445/7 52 90 an die Leitstelle für Rettungswesen abgesetzt werden. Alternativ, so die Polizei, kann die Notrufnummer 110 genutzt werden. Die erste Störung war gegen 18.10 Uhr im Raum Zeitz aufgetreten, heißt es.