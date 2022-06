Neuer Tourismusverein: Warum Lützen in der Region Leipzig bekannter werden will

Lützen/MZ - Leipzig als moderne ostdeutsche Metropole kann längst nicht nur in puncto Urbanität glänzen. Rund um das Stadtgebiet gibt es eine reiche Seenlandschaft, entstanden überwiegend aus ehemaligen Braunkohlerevieren. Die einstigen Tagebaue sind inzwischen mit Wasser gefüllt und locken nun als Erholungsgebiete Einheimische wie Besucher gleichermaßen an. Obwohl das Leipziger Umland direkt an das Stadtgebiet von Lützen grenzt, gab es bisher keine touristische Verquickung beider Regionen. Das wird sich ändern: Der Lützener Stadtrat hat beschlossen, dem Tourismusverein Leipziger Neuseenland beizutreten. Dieser will in dieser Woche über den Beitritt Lützens entscheiden.

