Neuer Chef des Feuerwehrvereins Osterfeld: 24-Jähriger springt ins kalte Wasser

Osterfeld/MZ - Osterfeld hat einen neuen Verein. Vor knapp zwei Wochen fand im Rathaussaal der Kleinstadt die Gründungsversammlung zum Feuerwehrverein statt. 18 Gründungsmitglieder nahmen daran teil, stimmten über eine Satzung ab und wählten mit dem 24-jährigen David Gutjahr den Vereinsvorsitzenden. „Eigentlich war das ganz anders gedacht. Ich hatte mich bereit erklärt, den Stellvertreter zu machen, weil ich erstmal mit jemand Erfahrenem mitlaufen wollte, um dann später vielleicht den Vorsitz zu übernehmen“, berichtet David Gutjahr.

Doch derjenige der für den Vereinsvorsitz geplant war, zog zurück und so erklärte sich David Gutjahr schließlich bereit, als Vereinschef ins kalte Wasser zu springen. „Aber der Wehrleiter Thomas Teuscher und auch der ehemalige Wehrleiter Rüdiger Hertel haben mir ihre Unterstützung zugesagt, dass ich mich bei Fragen an sie wenden kann“, sagt der 24-Jährige und hat daran keinen Zweifel. Denn der Zusammenhalt, die Atmosphäre und das Verhältnis zwischen Jung und Alt in der Osterfelder Feuerwehr seien gut, schwärmt er.

Bei elf Alarmierungen war David Gutjahr dabei

Dabei ist der junge Mann erst seit 2014 Osterfelder. Denn damals zog der Taugwitzer wegen seiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, die er im Kaufland-Zentrallager absolvierte, in die Kleinstadt. Und weil er in seiner Heimatgemeinde auch schon seit dem Grundschulalter in der dortigen Jugendfeuerwehr aktiv war, fragte er bei den Osterfelder Brandschützern nach, ob er künftig bei ihnen mitmachen könne. Hier stieg er sogar gleich in die Einsatzabteilung mit ein, denn nur wenige Monate trennten den jungen Mann damals von seinem 18. Geburtstag.

Mittlerweile hat David Gutjahr in Osterfeld Wurzeln geschlagen und fühlt sich hier wohl. Sein Ausbildungsbetrieb hat ihn übernommen, er lebt hier mit seiner Freundin zusammen und geht verschiedenen sportlichen Hobbys nach. In Mücheln kegelt er in der Landesliga, in Gröbitz spielt er Freizeitfußball und hin und wieder spielt er auch noch Volleyball. Doch die Feuerwehr liegt ihm sehr am Herzen. Zwölfmal musste die Osterfelder Wehr in diesem Jahr bisher zu Einsätzen ausrücken. Bei elf Alarmierungen war David Gutjahr dabei, zumal er mit seinem Arbeitgeber vereinbaren konnte, dass er auch während der Schicht bei Feuerwehreinsätzen mit ausrücken darf.

Die Arbeit als Vereinschef sieht er als Herausforderung, freut sich aber darauf. Denn mit dem Verein will man unter anderem die Kinder- und Jugendfeuerwehr, bei deren Betreuung er auch jetzt schon mithilft, unterstützen. Mit dem Verein soll vor allem die Verwendung von Spenden vereinfacht werden, denn als Feuerwehr musste man für den Einsatz solcher Mittel immer über die Wethautal-Verwaltung gehen. „Wir hoffen natürlich, dass wir auch bald wieder zu Veranstaltungen einladen können“, sagt Gutjahr. In der letzten Zeit hätte Corona vieles verhindert. Mitstreiter im neuen Verein seien willkommen und könnten sich bei der Feuerwehr melden, die sich jeden 2. Freitagabend und jeden ersten Sonntag im Monat im Gerätehaus trifft.