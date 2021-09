MZ-Leserinnen gewinnen Freikarten für Travestie-Show „Miss Starlight“

Travestie „Miss Starlight“ entführt in Welt aus Comedy und Glamour.

Das Bürgerhaus in Hohenmölsen.

Hohenmölsen/MZ/MIT - Am 9. Oktober geht es im Bürgerhaus in Hohenmölsen wieder schrill zu: Um 20 Uhr beginnt an jenem Samstag die Travestie-Show „Miss Starlight“. Die MZ hatte zwei Mal zwei Freikarten verlost. Die Gewinner sind: Andrea Kuhn aus Teuchern und Annerose Daniel aus Lützen. Beiden Leserinnen herzlichen Glückwunsch und gute Unterhaltung bei der Show!

Männer in aufwendigem Frauenoutfits und -kostümen: Mitveranstalter der Show ist der Hohenmölsener Travestiekünstler Manuel Neumann. Der 33-jährige Altenpfleger tritt neben mehreren anderen Darstellern in dem Programm als „Donna de Luxe“ auf. Angekündigt wird den Showbesuchern anspruchsvoller Livegesang, Comedy, Parodie, Magie und Artistik von Künstlern aus verschiedenen Cabarets Europas.

Die Geschichte der Show: Diese dreht sich um „Miss Starlight“, einen Travestiekünstler vom fernen Planeten „Travestiezia“. Mit jungen Jahren begibt er sich auf den Weg zur Erde, wo er als erstes in der Weltstadt Hamburg landet. Dort angekommen, muss sich Miss Starlight erst einmal zurechtfinden und sich in der völlig neuen Welt von Entertainment, Party, Glamour und Show durchschlagen, bevor er/sie zu einem gefragten Star wird. Dabei trifft sie auch auf vorausgeeilte Mitstreiter von ihrem Planeten, die sich in den Theatern der Erde beweisen.

Tickets für die Show ausschließlich im Bürgerhaus Hohenmölsen, Dr.-W.-Friedrich-Straße 2. Dienstags 9 - 12 u. 14 - 18 Uhr, donnerstags 9 - 12 u. 14 - 16 Uhr, Tel. 034441/42252