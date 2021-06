Lockerungen im Vereinssport ab Donnerstag

Weißenfels/Zeitz - Ab Donnerstag gelten im Burgenlandkreis und anderen Regionen umfangreiche Corona-Lockerungen für den Trainingsbetrieb in Sportvereinen. In Landkreisen, die mindestens zehn Tage eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 aufwiesen, falle sogar die Testpflicht für den Trainingsbetrieb weg. Lediglich für den Wettkampfbetrieb bleibt es bei der Testpflicht. Der Weißenfelser Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben (SPD), der sich massiv für Lockerungen im Jugend- und Amateursport eingesetzt hatte, teilte mit, dass sich die Landesregierung am Dienstag auf diese Lockerungen verständigt habe. (mz)