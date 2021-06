Landarzt eröffnet Praxis in Predel

Predel - Um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum steht es vielerorts nicht zum Besten. Hausärzte, die ihre Praxen aus Altersgründen schließen, finden nur selten einen Nachfolger, der sich zukünftig der Gesundheit ihrer Patienten annimmt. Kommunen, welche sich bei der Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung ausschließlich auf das Zutun der Kassenärztlichen Vereinigung verlassen, werden dieses Problem nur selten lösen. Das es auch anders geht, hat man nun in Predel bewiesen.

Verlockendes Angebot

Die letzten Meter galt es im Sprint zu absolvieren. Nur Tage bevor Dr. Fabian Gotschlich als neuer Hausarzt von Predel seine Praxis am 2. Juni eröffnen darf, trifft letztes Inventar zur Ausstattung der Räume ein. Der Frohnatur Fabian Gotschlich konnte dieser Druck anscheinend nichts anhaben. Der 44-Jährige hatte sein Lachen zu keinem Augenblick verloren. „Ich freue mich auf die Zukunft. Höchste Zeit, dass wir anfangen dürfen“, bekannte er mit sichtbar zufriedenem Blick durch die neuen Praxisräume.

Deren Zustand sah nur wenige Wochen zuvor noch ganz anders aus. Das ehemalige Schul- und Kindergartengebäude in direkter Nachbarschaft zur Kirche war im Besitz der Gemeinde Elsteraue und fristete bis dato ein trauriges Dasein. Erst die Schließung der Arztpraxis im Nachbarort Profen brachte die Wende. Hier hatte Gotschlich einmal wöchentlich praktiziert, währenddessen er den Rest der Woche Patienten in Zeitz versorgte. Dieser befristete Praxisbetrieb konnte den hausärztlichen Bedarf der Gemeinde Elsteraue aber nur minimal abdecken. „Unser Ansinnen war deshalb schon seit langem, die Praxis wieder voll in Betrieb zu nehmen“, verdeutlichte Bürgermeister Andreas Buchheim. Allerdings war auch ihm bewusst, dass die Praxisräume in Profen den geforderten Bedingungen an eine moderne Arztpraxis nicht mehr gerecht wurden. „Wenn Sie uns passende Räumlichkeiten bieten, würde das die Ansiedlung eines Arztes zweifelsfrei beflügeln“, unterbreitete Uwe Schrader, Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Dreiländereck, Buchheim einen Vorschlag.

Ein solches Angebot ließ sich die Gemeinde nicht entgehen

Ein solches Angebot ließ sich die Gemeinde nicht entgehen. Auf der Suche nach einem passenden Objekt kam schließlich das alte Schulgebäude Predel ins Spiel. Mit Hochdruck gingen regionale Handwerker fortan dessen Sanierung an und lieferten pünktlich in der erhofften Qualität. „Es ist kein Vergleich zum Urzustand. Heute haben wir hier perfekte Bedingungen, um medizinischer Arbeit nachzugehen“, zeigte sich auch Susen Poster, die Standortmanagerin des MVZ, mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Vier Tage in der Woche, Montag bis Donnerstag, steht die behindertengerecht zugängliche Praxis für alle Patienten offen, freitags werden Termine nach Vereinbarung vergeben. Zu den speziellen Leistungen gehören neben der allgemeinen Hausarztversorgung unter anderem Lungenfunktionsprüfungen, Langzeit-EKG, Impfangebote oder Palliativversorgung. Darüber hinaus unternimmt Gotschlich bei Bedarf auch Hausbesuche. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit durch die medizinischen Fachangestellten Heike Bemme und Sophia Knorre.

Vor seiner Arbeit als Landarzt war Gotschlich lange Zeit im Helios Klinikum Leisnig (Sachsen) als Anästhesist und Schmerztherapeut tätig, bevor er sich entschloss, dem eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner anzuschließen. Praktische Erfahrungen hierzu sammelte er in den vergangenen drei Jahren wie bereits erwähnt in Zeitz und Profen.

Weitere Vorhaben

„Insgesamt stehen den 8.100 Einwohnern unserer Gemeinde nun drei Hausärzte zur Verfügung. Damit könnten wir zufrieden sein - doch wir möchten noch mehr erreichen“, äußerte Buchheim, den Blick nach vor gerichtet. Ziel sei es, ein Ärztehaus zu errichten, in dem Fachärzte angesiedelt werden. Auch hierfür konnte sich die Gemeinde bereits die Unterstützung durch Uwe Schrader sichern. „Wenn man Kräfte bündelt und gemeinsam auf ein Ergebnis hinarbeitet, ist vieles machbar. Auch oder gerade in der ländlichen Region“, so Buchheim kämpferisch. (mz)