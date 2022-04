Kündigung vor Weihnachten: Pächter vom „Alten Rittergut“ in Dehlitz soll Gaststätte verlassen

Marco Patenge, Noch-Pächter der Gaststätte "Altes Rittergut" in Dehlitz", und seine Ehefrau Katrin mit der Kündigung von der Stadt Lützen

Dehlitz/MZ - Marco Patenge und seine Ehefrau Katrin hätten sich ein schöneres Weihnachtsgeschenk vorstellen können als das, welches ihnen am 21. Dezember von Lützens Bürgermeister, Uwe Weiß (SPD), in die Hand gedrückt wurde: Eine außerordentliche fristlose Kündigung für ihren Pachtvertrag des „Alten Ritterguts“, der einzigen Gaststätte im Ortsteil Dehlitz. Als Grund wird das Verhalten der Pächter angeführt. Sie hätten das Objekt „völlig vermüllt und verwahrlost“ hinterlassen, so die Begründung im Kündigungsschreiben. Ferner hätten sie den gesperrten Keller trotz Verbots für Veranstaltungen genutzt. Die Patenges wollen das nicht hinnehmen und haben jetzt einen Anwalt eingeschaltet.