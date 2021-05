Kradfahrer prallt auf Pkw und wird schwer verletzt in Klinik geflogen

Baumersroda - Am Montag ist es in Baumersroda zu einem Unfall zwischen einem Kradfahrer und einem Pkw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Kradfahrer von Baumersroda in Richtung Gleina und übersah am Ortsausgang einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf.

Der Biker zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik geflogen. Zwei Insassen des Pkw kamen leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (mz)