Kampf um Schulsozialarbeit

Elfrun Burkhardt ist seit sechs Jahren Schulsozialarbeiterin an der Grundschule in Teuchern. Jetzt soll ihre Stelle gestrichen werden.

Teuchern - „Frau Burkhardt soll bleiben!“ steht in kindlicher Schrift auf einem A4-Blatt. Unterschrieben haben es die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Teuchern. Denn sie bangen um ihre Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhardt, deren Stelle im kommenden Schuljahr gestrichen werden soll. Genau wie die von weiteren Schulsozialarbeitern an vier Grundschulen in Zeitz und Hohenmölsen.