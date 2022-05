In U-Haft einen Mithäftling gewürgt - Naumburger schon über 20 mal verurteilt

Halle (Saale)/Naumburg - Wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung ist ein gebürtiger Naumburger vor dem Landgericht in Halle jetzt zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Sein Komplize aus Halberstadt kam mit einem Jahr weniger davon. Bei beiden wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet, weil sie wegen anderer Vergehen bereits verurteilt worden waren und diese Urteile einbezogen werden mussten. „Sie müssen endlich mal begreifen, dass das was Sie machen nicht in Ordnung ist. Wenn Sie so weitermachen, könnte es in Zukunft noch schlimmer für Sie ausgehen“, mahnte der Vorsitzende Richter am Ende der Verhandlung.

Gerade für den Halberstädter drohte er eine mögliche lebenslange Gefängnisstrafe an, weil dieser, trotz seiner erst 35 Lebensjahre schon über 20-mal verurteilt worden ist. Dabei erhielt er unter anderem wegen Diebstahls, räuberischer Erpressung und Brandstiftung schon mehrere Haftstrafen. Der Naumburger dagegen war vor allem negativ im Straßenverkehr aufgefallen, bekam hier aber auch schon längere Haftstrafen, weil einmal auch eine Waffe gegenüber Polizisten mit im Spiel war.

„Ihre Kampfsporterfahrung war in dem Fall eher negativ“

In dem jüngsten Fall ging die Initiative von dem gebürtigen Naumburger aus. Der 34-Jährige hatte in der U-Haft in Halle einen Mitgefangenen brutal gewürgt, weil er sich bei einem Tauschgeschäft mit Drogen und Handy von diesem 43-Jährigen betrogen gefühlt sah. „Ihre Kampfsporterfahrung war in dem Fall eher negativ“, meinte der Richter. Der Staatsanwalt konnte den Ärger des Angeklagten in der Sache zwar verstehen. „Aber das, was Sie gemacht haben, war nicht nur feige, sondern so brutal, dass es lebensgefährlich war. Das beweisen auch die Blutflecken an den Wänden“, meinte er und forderte eine nur unwesentlich höhere Gefängnisstrafe für die beiden.

Erstaunlicherweise waren die Forderungen der Verteidiger dagegen nur geringfügig niedriger als die der Staatsanwaltschaft. Und das, obwohl beide Angeklagten am ersten Verhandlungstag weitgehend geständig waren, was sie vielleicht mehr ins Gewicht hätten bringen können. Für den Richter trotzdem ein erster Schritt: „Sehen Sie zu, dass Sie ihr noch junges Leben in den Griff bekommen“, sagte er. Einen weiteren Schritt machten die beiden Verurteilten, indem sie jeweils das Urteil annahmen.