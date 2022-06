Hilfe per Lastwagen geht von Schleinitz aus an die Grenze der Ukraine

Der gebürtige Kasache Igor Kowalenko ist Lastwagenfahrer und arbeitet seit einem Jahr bei der Schleinitzer Logistikfirma Offergeld. An diesem Wochenende transportiert er regionale Hilfsgüter an die ukrainische Grenze nach Polen.

Schleinitz/MZ - Igor Kowalenko ist mit Leib und Seele Lkw-Fahrer, an diesem Wochenende hatte er eine besondere Tour vor sich. „Ich liebe meinen Beruf, auch wenn er heute nicht immer einfach ist. Ich wollte immer fahren, liebe es zu reisen, wollte mir etwas anschauen“, sagt der 50-Jährige. Seit zwölf Jahren ist der gebürtige Kasache per Lastwagen auf den Straßen unterwegs. Früher manövrierte er Lkw sogar über internationale Trassen durch Spanien oder Portugal, hatte dort auch Zeit für ein kurzes Sightseeing. Heute fehlt die Zeit für so ein Reisevergnügen, trotzdem möchte er keinen anderen Beruf ausüben.

Fast auf den Tag genau seit einem Jahr steuert Igor Kowalenko, der 1994 als Russlanddeutscher mit der Familie nach Deutschland kam, die grünen Lastwagen der Schleinitzer Logistikfirma Offergeld. Vor allem Lebensmittel transportiert er quer durch Deutschland. Seit Freitagabend steuert er seinen 40-Tonner an die ukrainische Grenze.

Der gelernte Elektriker, der in Deutschland zum Berufskraftfahrer ausgebildet wurde, erklärte sich bereit, Spendengüter, die in Weißenfels, Lützen und Osterfeld gesammelt wurden, von Schleinitz aus ins rund 1.000 Kilometer entfernte Zamosc zu fahren. Die Stadt liegt im südöstlichen Teil Polens und ist nicht weit von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Hilfsgüter sollen in Zamosc nicht nur dort an die vielen ukrainischen Kriegsflüchtlinge verteilt, sondern auch in Kleintransporte verladen werden, die dann direkt die Ukraine gehen.

Die Kartons wurden im Lager von Offergeld für den Transport sortiert und mit Beschriftungen in kyrillischen Buchstaben versehen. Foto: Iris Richter

„So ist zumindest der Plan, in solchen Krisensituationen kann sich ja immer etwas ändern“, sagte Offergeld-Geschäftsführerin Manuela Hüttig während sie ihrem Mitarbeiter die genaue Adresse des Transportziels übergibt. Das Logistikunternehmen finanziert den Transport und unterstützt damit die Hilfsinitiative der Weißenfelser SPD-Stadträte Malgorzata Gomolka und Maik Reichel.

Für Igor Kowalenko war sofort klar, dass er den Hilfstransport steuern muss und das nicht nur, weil seine weißrussische Frau seit fast drei Jahren in Polen lebt und arbeitet und er sich in der Gegend auskennt. „Ich hätte nie gedacht, dass im 21. Jahrhundert so etwas, so ein schlimmer Krieg, möglich ist. Den armen unschuldigen Menschen dort in der Ukraine muss einfach geholfen werden“, sagt Kowalenko. Dabei fühlt sich der Vater zweier erwachsener Kinder ohnehin eng mit der Ukraine verbunden. Auch, weil er neben deutschen Wurzeln vonseiten der Mutter ukrainische Wurzeln hat. Denn Großvater und Vater sind Ukrainer.

Kiew oder Lwiw hat er vor dem Krieg öfter besucht. Noch heute leben Verwandte in dem Land beziehungsweise mussten vor dem Krieg flüchten wie seine Nichte, die eigentlich bei Lwiw lebt. „Als der Krieg am 24. Februar ausbrach, schrieb sie mir per Whatsapp, dass keine zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernt Bomben fallen“, berichtet er. Seine Nichte habe ihren Reisepass und ein paar Sachen gepackt und sei geflohen, ist mittlerweile in Prag angekommen, wo sie niemanden hat. In dieser Woche will er sie nach Deutschland holen.

Lagerarbeiter Sammy Schmidt macht die Spendengüter, die in den Lagerhallen bei Offergeld zwischengelagert wurden, transportsicher. Foto: Iris Richter

Bereits am Donnerstag sind schon die ersten Spendengüter in einer Lagerhalle von Offergeld zwischengelagert worden, die restliche Hilfsgüter trafen am Freitag ein. „Aber den Lastwagen werden wir vollbekommen“, war sich Offergeld-Geschäftsführerin Manuela Hüttig sicher. „Am Sonntagnachmittag muss ich am Ziel sein, so ist es vereinbart. Das ist zu schaffen. Ich kann in Ruhe fahren, habe keine Eile“, schätzte Igor Kowalenko ein.

