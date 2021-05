Bürgermeister will eine Entscheidung noch abwarten.

Hohenmölsen - Das Hohenmölsener Frühlingsfest fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Was derweil mit dem größten Volksfest der Drei-Türme-Stadt, dem Herbstmarkt, wird, ist noch unklar. Das erklärte Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) am Montag im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt - auf Nachfrage von CDU-Fraktionschef Jan Förster. Schließlich sei der Herbstmarkt für die Vereine und Bevölkerung von hoher Bedeutung.

Herbstmarkt in Hohenmölsen wackelt auch in diesem Jahr

Laut Haugk hängt eine Durchführung des Volksfestes von der Pandemie-Situation ab. Aktuell wäre ein Herbstmarkt aufgrund einer Inzidenz von 162 im Burgenlandkreis (Stand Dienstag) nicht möglich. „Wir müssen mit der Inzidenz unter 100 kommen, um überhaupt Außengastronomie anbieten zu können“, sagte Haugk. Dennoch agiere man als Stadt gerade so, als würde der Herbstmarkt normal stattfinden. „Wir bereiten alles vor - jedoch ohne irgendwelche Verbindlichkeiten einzugehen, die sich im Falle einer Absage nicht zurückdrehen lassen“, erklärte der Rathauschef.

Noch sei man nicht an dem Punkt, das Volksfest, das stets in der ersten Septemberwoche stattfindet, abzusagen. Jedoch wird es wie im vergangenen Jahr ein Datum geben, an dem es eine finale Entscheidung wird geben müssen. Vergangenes Jahr wurde das Fest im Juni abgesagt. (mz)