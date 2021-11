Haus in Flammen: Drei Verletzte bei Brand in Weißenborn

Droyßig/dpa - In einem Einfamilienhaus im Droyßiger Ortsteil Weißenborn im Burgenlandkreis hat es am Montagabend gebrannt. Die drei Bewohner des Hauses, zwei Männer und eine Frau, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Küche aus und griff dann auf das Bad über. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 37.000 Euro. Rund 71 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK rückten zum Brandort aus.