Aus Leichtsinn fährt ein Jugendlicher auf der Motorhaube seines Kumpels mit. Bei einem Bremsmanöver rutscht er vom Auto und schlägt auf dem Boden auf.

Ein Jugendlicher rutscht während der Fahrt von der Motorhaube eines Autos und wird schwer verletzt. (Symbolbild)

Soltau - Ein Jugendlicher ist bei einer Fahrt auf der Motorhaube eines Autos in Soltau (Landkreis Heidekreis) schwer verletzt worden. Der 16-Jährige habe seinen 18 Jahre alten Freund gebeten, ihn auf dem Bauch liegend mitzunehmen, teilte die Polizei mit.

Schon nach einer kurzen Fahrt musste der Fahrer jedoch stark bremsen. Der 16-Jährige rutschte von der Motorhaube und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er wurde laut Polizei am Samstagabend mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.