Haus brennt aus: Einsatzkräfte kämpfen stundenlang gegen Flammenmeer

Wuschlaub - Wegen eines Hausbrandes wurden in der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr Feuerwehren aus Lützen, Grunautal, Hohenmölsen und Bothfeld alarmiert. In der Göthewitzer Straße in Wuschlaub brannte laut Polizeiinformationen ein Einfamilienhaus in der gesamten ...