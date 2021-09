Großgörschener Grundschule: Boden und Preise in Bewegung

Simone Starke (von links), Finanzchefin im Lützener Rathaus, Jens Wojtyschak, SPD-Bundestagskandidat und Ortsbürgermeister von Muschwitz, Jens Remler, Ortsbürgermeister von Großgörschen, Kerstin Voigt, Schulleiterin der Scharnhorst-Grundschule in Großgörschen und Leon Shoshaj, Geschäftsführer von LFD Bau & Isolierung, beim symbolischen Spatenstich für den Anbau an der Grundschule in Großgörschen.

(Foto: Franz Ruch)