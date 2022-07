Geußnitzer Sirene ohne Notschalter

Geussnitz/MZ - Der Notschalter der Sirene in Geußnitz ist seit längerem defekt und deswegen abgeklemmt worden. Die Warnanlage befindet sich auf dem Dach der alten Schule im Kastanienweg 11 und ist weiterhin funktionsfähig. Mit dem Schalter am Gebäude konnte man im Notfall vor Ort direkt Alarm auslösen. Doch der defekte Schalter soll nicht erneuert werden. Das geht aus einer Antwort der Stadt Zeitz auf eine Anfrage des Ortschaftsrats Geußnitz hervor. In der Ortschaftsratssitzung am Dienstag verlas Ortsbürgermeister Gerhard Kissmann die schriftliche Stellungnahme. Demnach lehnt die Stadt die Wiederinstandsetzung des Schalters vor allem deshalb ab, weil keine Verbindung zur Leitstelle des Burgenlandkreises bestehe. Sprich im Falle eines vor Ort ausgelösten Alarms würde die Sirene zwar zu hören sein, jedoch wüsste die Leitstelle nicht Bescheid. Dies sei aber versicherungsrechtlich erforderlich, heißt es in der Begründung. Bei der Einrichtung des Schalters vor der Wende habe es diesen Standard noch nicht gegeben. Eine Ansteuerung der Sirene von der Leitstelle aus sei jedoch weiterhin möglich, der Alarm kann also aus der Ferne ausgelöst werden. Der Schalter sei daher nicht mehr notwendig.

