Gemeinsam stark: Warum Jugendfeuerwehren in Hohenmölsen nun stärker zusammenarbeiten

In Werschen wurde vergangene Woche eine erste gemeinsame Übung absolviert.

Werschen/Hohenmölsen/MZ - Der Wettergott hat es nicht allzu gut mit der Jugendfeuerwehr von Hohenmölsen gemeint: Es regnet - nicht die besten Voraussetzung, um das Löschen von Feuer zu lernen. Aber Feuerwehrmänner und -frauen sind hart im Nehmen und so haben sich an diesem späten Freitagnachmittag dennoch 34 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren zu einer Premiere auf dem Sportplatz in Werschen eingefunden.