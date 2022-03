Geklautes Auto im Burgenlandkreis in Brand gesteckt

Am Montag hat es in der Nähe des Chemiepark Zeitz gebrannt. Ein als gestohlen gemeldeter Pkw war in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Tröglitz, Rehmsdorf und Langendorf rückten aus.

In einem Gebüsch unter der Umgehungsstraße in Richtung Industriepark brannte am Montag ein Pkw. Dieser war vorher in Göbitz gestohlen worden.

Tröglitz/MZ - Großer Einsatz am Montagvormittag für die Feuerwehren Tröglitz, Rehmsdorf und Langendorf. Gegen zehn Uhr wurden sie unterhalb der Umgehungsstraße in Richtung Chemiepark zu einem brennenden Auto gerufen. Unter der Brücke, im Dickicht, brannte ein Auto aus. Qualm und Rauch waren bis nach Rehmsdorf zu sehen. 17 Kameraden und der Einsatzleitdienst waren vor Ort.

Wie die Polizei am Nachmittag informierte, soll es sich dabei um einen gestohlenen Pkw der Marke Suzuki handeln. Dieser soll am Teich in Göbitz abgestellt worden sein und sei in der Nacht vom Sonntag zum Montag gestohlen worden. Die Geschädigten bemerkten am Montag gegen 7 Uhr den Diebstahl und informierten daraufhin die Polizei. Drei Stunden später wurden Feuerwehr und Polizei zu jenem brennenden Auto nahe Rehmsdorf gerufen. Hier hätten die Diebe das zuvor gestohlene Fahrzeug in Brand gesetzt, so heißt es von Seiten der Polizei. Die Ermittlungen laufen.