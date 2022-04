Geht vom alten Chemiewerk in Rehmsdorf eine Gefahr aus?

Rehmsdorf/MZ - Eine Ruine hält die Anwohner in Rehmsdorf in Atem. Sie haben etwa Angst, dass Ziegel und andere Bauteile auf Fußweg und Straße fallen könnten. In jenem Haus im Birkenweg 1a lagert Müll, im Garten Fässer mit unbekannten Inhalt. „Wir Anwohner haben die Nase gestrichen voll! Beseitigen sie diesen Schandfleck“ hat deshalb Martina Kriegel mit Kreide an die Ruine geschrieben. Doch das ist nicht das einzige, was sie kritisiert.