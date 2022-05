Frau mit viel Herz ist nun Ansprechpartnerin für Pfarrämter in Theißen, Teuchern und Hohenmölsen

Bornitz/Theissen/MZ - Ein neues Gesicht gehört zum Team der Kirchengemeinde in der Region Nördliches Zeitz. Manuela Weis arbeitet seit 1. Januar als Gemeindesekretärin und ist in den Büros der Pfarrämter in Theißen (dienstags 9 bis 11.30), Teuchern und Hohenmölsen anzutreffen. Aus drei mach eins, heißt die Devise - die Verwaltungsarbeit der Kirchengemeinde wird zusammengelegt. „Ich fühle mich unglaublich wohl hier und wurde sehr herzlich aufgenommen“, sagt die Neue in Theißen. Sie hat sich ihr Büro schon eingerichtet. Eine Kerze brennt, neue Blumen stehen auf dem Fensterbrett und Duft von Kräutertee zieht durch das Haus. Angekommen ist sie schonmal.

