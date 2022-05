Entsteht bei Langendorf ein riesiger Solarpark?

Weltweit agierender Konzern will auf der Hochkippe Phönix eine Anlage errichten. Was bisher darüber bekannt ist.

Ein Blick auf Langendorf in der Elsteraue. Außerhalb des Ortes will ein privater Investor einen riesigen Solarpark bauen.

Langendorf/MZ - Ein gigantischer Solarpark soll in der Gemeinde Elsteraue im Dreiländereck von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen entstehen. So sehen zumindest die Pläne der RES-Group Deutschland es vor. Das Projekt stellten Yannic Enders und Ronny Reissmann von der RES-Group auf der Sitzung des Bauausschusses der Elsteraue in dieser Woche vor. „Wir führen seit dem vergangenen Jahr Gespräche zu diesem Vorhaben“, sagt Enders. Demnach soll auf der Halde des ehemaligen Tagebaus Phönix Nord ein Gelände von rund 80 Hektar genutzt werden. Rund zehn Hektar davon seien Naturschutzgebiet, auf zirka 50 Hektar soll die Photovoltaikanlage entstehen. „Auf dieser Fläche ist Landwirtschaft nur schwer machbar, die Qualität der Böden lässt keine guten Erträge zu. Aus diesem Grund ist ein landwirtschaftliches Unternehmen aus Sachsen auf uns zugekommen“, erzählt Enders von dem Projekt.