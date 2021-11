Elsteraue verliert weiter Einwohner: Zahl fällt unter die 8.000-Marke

Es ist bisher nicht gelungen, die Dörfer an der Landesgrenze zu Sachsen und Thüringen als attraktiven Wohnstandort für den Großraum Leipzig zu etablieren.

Alttröglitz/MZ - Im nächsten Sommer wird die Gemeinde Elsteraue voraussichtlich unter 8.000 Einwohner sinken. Das verkündete Michael Dauster von der Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstagabend. Demnach ist es bisher nicht gelungen, die Dörfer an der Landesgrenze zu Sachsen und Thüringen als attraktiven Wohnstandort für den Großraum Leipzig zu etablieren.

Elsteraue verliert weiter Einwohner: Zahl fällt nun unter die 8.000-Marke

Zum 31. Dezember 2020 lebten 8.126 Frauen und Männer in der Elsteraue, die meisten davon in Tröglitz (2.471) und in Rehmsdorf (945). Zum 30. September 2021 sank die Zahl bereits auf 8.069. Im Juli 2022 werden 8.002 Einwohner prognostiziert und im darauffolgenden August nur noch 7.995. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 8.456. Und zur Bildung der Gemeinde im Jahr 2000 zählte die neue Einheitsgemeinde Elsteraue damals sogar 10.428 Einwohner.

Ein Grund für den Rückgang sind die sinkenden Geburten. In diesem Jahr erblickten bisher 37 in der Elsteraue gemeldeten Babys das Licht der Welt. Im vergangenen Jahr waren es 40 Kinder, im Jahr zuvor noch 49. Insgesamt 320 Babys wurden 2020 im Zeitzer Klinikum geboren. Darunter sind 168 neue Erdenbürger für Zeitz, aber auch aus der Gemeinde Droyßig, aus Meuselwitz und Aga beispielsweise kommen die Mütter.

Aktuell besuchen 90 Kinder die Krippen und 196 die Kindergärten

Mit den sinkenden Geburten in der Gemeinde Elsteraue war die Zahl der Gestorbenen im letzten Jahr mit 96 fast doppelt so hoch wie jene der Neugeborenen. Um die Zukunft der sieben kommunalen Kindertagesstätten müsse man sich in der Elsteraue aber keine Sorgen machen, denn diese bezeichnete Dauster als sicher.

Aktuell besuchen 90 Kinder die Krippen und 196 die Kindergärten. Diese Zahlen seien relativ stabil. Im Hort hingegen gibt es mit 180 angemeldeten Kindern im August ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Im September sank diese Zahl mit den Einschulungen auf 169.