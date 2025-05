In der neuen Reportage "Gefährlicher Messer-Hype" von "Y-Kollektiv" spricht eine Reporterin unter anderem in Halle mit Opfern von Messerangriffen und mit Menschen, die sich mehr Aufklärung unter Jugendlichen wünschen. Über eine gefährliche und oft unterschätzte Waffe.

"Schlimmer als Schusswaffe": Betroffene berichten über Messerangriffe in Halle

Messerangriffe werden immer häufiger, auch in Halle an der Saale.

Halle (Saale). - Rund 29.000 Messerangriffe hat die Polizei im vergangenen Jahr laut Bundeskriminalamt erfasst. In einer neuen Reportage von "Y-Kollektiv" geht es um diese immer öfter eingesetzte Waffe. "Y-Kollektiv" hat in Halle-Neustadt und anderen Städten Deutschlands mit Menschen gesprochen, die ein Messer bei sich tragen oder Opfer eines Angriffs geworden sind.

"Y-Kollektiv" spricht in Halle mit Opfern von Messerangriffen

"Y-Kollektiv"-Reporterin Laura Kipfelsberger trifft im "Problemviertel Halle-Neustadt", wie es in der Reportage genannt wird, auf Gruppen von Jugendlichen und jungen Männern, die Angriffe mit Messern schon selbst erlebt haben und teilweise auch schwer verletzt wurden.

Einer von ihnen ist Boxlehrer und Türsteher Ronny Lopez, der viel mit jungen Menschen zu tun hat. "Viele Leute sind bereit dafür, zuzustechen. Das ist der Wahnsinn", sagt er in der Reportage. "Die haben das Ding in der Tasche, das wird in einer Gefahrensituation herausgezogen – das geht ganz schnell."

"Schlimmer als Schusswaffe": Messer werden oft unterschätzt

Ein Mann, der in Halle selbst Opfer eines Messerangriffs geworden ist und ein Foto seiner blutigen Hand zeigt, sagt: "Die Leute denken, dass sie dadurch cool werden, wenn sie jemanden abstechen."

Ein Messer werde im Vergleich zu einer Schusswaffe auch oft unterschätzt, meint ein anderer Mann im Gespräch mit Kipfelsberger: "Man denkt, wenn ich jemanden mit dem Messer absteche, passiert nicht so viel. Es könnte sogar schlimmer sein, als wenn du einen Schuss kriegst."

Junge Männer tragen Messer in der Tasche für eigene Sicherheit

Vor allem junge Männer würden zunehmend ein Messer mit sich führen, stellt Kipfelsberger im Laufe der Reportage fest. Diese begründen das oft damit, dass sie sich im Notfall verteidigen wollen.

Die gesamte "Y-Kollektiv"-Reportage "Gefährlicher Messer-Hype" ist ab jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen.