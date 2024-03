Urteil am Amtsgericht

Am Amtsgericht Bernburg wurde am Dienstagnachmittag das Urteil gegen einen 30-jährigen Mann verkündet.

Bernburg – Am dritten Verhandlungstag hat ein Schöffengericht in Bernburg das Urteil gegen einen 30-jährigen Mann gesprochen. Der einschlägig vorbestrafte Syrer muss nach einem nächtlichen Angriff im Juli 2022 mit einem Messer oder einer ähnlichen Stichwaffe auf einen heute 24-Jährigen vor einem Lokal in Bernburg nicht hinter Gitter, obwohl er zur Tatzeit unter Bewährung stand. „Wir haben Gnade vor Recht ergehen lassen“, sagte der Vorsitzende Richter André Stelzner. Das Opfer hatte den aus einem geringfügigen Anlass erfolgten brutalen Angriff mit fünf Stichverletzungen im Rücken nur dank einer Notoperation überlebt.