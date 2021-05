Deshalb wird Grundschule in Wetterzeube nun doch kein Hort

Wetterzeube - Die ehemalige und seit Jahren kaum genutzte Grundschule in Wetterzeube wird wohl in absehbarer Zeit kein Ausweichquartier des Hortes der Grundschule Droyßig für Mädchen und Jungen aus Wetterzeube und Umgebung sein. Droyßigs Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos) hatte das Gebäude vor Wochen diesbezüglich ins Spiel gebracht, weil der Hort in Droyßig über große Platzprobleme klagt.

Platzproblem solle erstmal vor Ort gelöst werden

Bei einer informellen Begehung der Schule durch Mitglieder und sachkundige Einwohner des Bildungs- und Sozialausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst aber war der Tenor eher negativ. „Was vor allem dagegen spricht ist, dass wir dann mehr Personal benötigen. Es ist ja auch eine Qualitätsfrage“, erklärte Jenny Schuft, Fachbereichsleiterin in der VG. Sina Angermann aus Wetterzeube hatte vor Ort das Thema angeschoben, sie könnte sich die ehemalige Schule durchaus als Alternative vorstellen.

„Wir haben jetzt erst in der Verbandsgemeinde unser Leitungskonzept geändert, ohne das die pädagogischen Konzepte nicht umgesetzt werden können. Eine Aufteilung des Droyßiger Hortes würde dazu nicht passen“, so Anemone Just (CDU). Die Vorsitzende des Ausschusses wolle zudem das Problem erstmal vor Ort gelöst haben. „Es gibt ja noch keine Aussage, ob für Droyßig nun Container als Ausweichquartier angeschafft werden sollen oder nicht“, so Just weiter. Die VG hatte schon vor Monaten eine solche Lösung angeschoben, neuere Informationen dazu gibt es aber seit geraumer Zeit nicht.

Kein Platz für Hortkinder in Wetterzeube

„Man muss doch auch mal in die Zukunft schauen. Wer weiß, wie sich die Schülerzahlen in den kommenden Jahren vielleicht nach oben verändern?“ meinte Sina Angermann. Ausschussmitglied Tilo Körner (CDU) wollte so dann auch nicht ausschließen, „dass eine Absage für alle Ewigkeit gilt. Wenn es sich mal lohnt, haben wir hier in Wetterzeube zumindest eine Möglichkeit“.

Aktuell aber wird in der Verbandsgemeinde darüber diskutiert, ob die nahe gelegene Kita „Waldameisen“ in die wesentlich geräumigere Grundschule umziehen könnte. Sollte das passieren, wäre hier sowieso kein Platz mehr für Wetterzeuber Hortkinder. (mz)