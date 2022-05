Ärztemangel in Zeitz und Umgebung - Politiker wollen bei Beratung Lösungsvorschläge hören

Vor allem für Patienten in Zeitz wird es immer schwieriger, einen neuen Hausarzt zu finden.

Zeitz/MZ/ank - Mit der prekären Hausarztsituation in Zeitz und im Landkreis befasst sich der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Burgenlandkreises am kommenden Montag, 21. Februar. Zu der Beratung eingeladen ist der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt Martin Wenger. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Wenger soll „mögliche Lösungswege zur Verbesserung der Situation vortragen und für Fragen zur Verfügung stehen“, heißt es. Für Anfang März ist zudem ein Gespräch angekündigt, bei dem Landrat Götz Ulrich (CDU), Hausärzte, die eine Praxisschließung in Erwägung ziehen, und Vertreter der KV miteinander reden sollen.