Am Abend in Naumburg: Demonstration für Frieden in Europa

Zeitz/Naumburg/MZ/ank - Für Frieden in der Ukraine wird an diesem Dienstag, 1. März, auf dem Marktplatz in Naumburg demonstriert. Die Kundgebung, die unter anderem von der evangelischen und der katholischen Kirche, von Demokratiebündnissen und dem Gewerkschaftsbund unterstützt wird, beginnt um 18.30 Uhr. Bürger des Burgenlandkreises, so Landrat Götz Ulrich (CDU), sind eingeladen und aufgerufen, sich an der Demonstration zu beteiligen. Das Motto der Veranstaltung lautet: Der Burgenlandkreis an der Seite der Ukraine und für Frieden in Europa. Im Burgenlandkreis leben derzeit 120 Ukrainer.