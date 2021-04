71-Jährige rammt Bordsteine und gerät mehrfach auf die Gegenfahrbahn

Naumburg/Freybug - Am Donnerstagnachmittag haben die Polizisten eine Rentnerin, die betrunken in ihrem Auto unterwegs war, schappen können. Laut den Beamten bemerkte eine Pkw-Fahrerin in Freyburg die sturzbetrunkene Autofahrerin, nachdem diese ihr die Vorfahrt genommen hatte, und fuhr ihr nach.

Dabei beobachtete sie wie die Betrunkene mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen Bordsteine fuhr. Eine Streife konnte den Wagen in Naumburg stoppen. Schon als die 71-jährige Fahrerin die Tür öffnete schlug den Beamten eine starke Alkoholfahne entgegen, so die Beamten. Ein Test ergab schließlich einen Atemalkohlwert von 1,96 Promille. Sie musste im Klinikum eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde eingezogen. (mz)