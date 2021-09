102 km/h zu schnell - Polizei stellt Raser auf der Autobahn A9

Weissenfels/MZ - Auf der Autobahn A9 bei Osterfeld ist ein Autofahrer bei einer Kontrolle mit einer Geschwindigkeit von 202 Kilometern pro Stunde in einem auf 100 km/h begrenzten Abschnitt erwischt worden. Dieses extreme Beispiel ist einer von insgesamt 4.499 Verstößen gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit, die die Beamten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion (PI) Halle im August bei Kontrollen im südlichen Sachsen-Anhalt festgestellt haben.

Wie weiter aus einer jetzt veröffentlichten Statistik hervorgeht, sind bei den Messungen in Halle sowie den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Saalekreis und Burgenlandkreis insgesamt 123.442 Fahrzeuge kontrolliert worden. Absoluter Schwerpunkt war dabei der Burgenlandkreis. Allein dort wurde im August die Geschwindigkeit von insgesamt 83.329 Fahrzeugen gemessen. Dabei seien 2.565 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert worden, heißt es.

Schwerpunkte der Geschwindigkeitskontrollen im Burgenlandkreis

Veit Richter, Leiter Zentrale Aufgaben bei der PI, verwies gegenüber der MZ auf eine Unfallanalyse des ersten Halbjahres 2021. Daraus gehe hervor, dass sich die meisten Unfälle mit Personenschaden, bei denen erhöhte Geschwindigkeit die Ursache war, auf Autobahnen und außerhalb von Ortschaften ereignen. Allein im ersten Halbjahr seien im südlichen Sachsen-Anhalt mehr als 400 Verkehrsunfälle dieser Art registriert worden.

Als Schwerpunkte der Geschwindigkeitskontrollen im Burgenlandkreis nannte Richter die Autobahn 9 in Baustellen- und Lärmschutzbereichen, die Bundesstraße 180, Ortsausgang Zeitz in Fahrtrichtung Meuselwitz sowie die Weißenfelser Ortsumgehung, hier besonders die Fahrtrichtung Merseburg am Ende der Ausbaustrecke, an der die Fahrbahn von zwei auf eine Spur verjüngt wird. Auf der Umgehungsstraße in Weißenfels sei zum Beispiel vor wenigen Tagen ein Fahrzeug mit 154 Kilometern pro Stunde in einem Abschnitt mit 100 km/h gemessen worden.