In Staßfurt ist es zu einer Notbremsung aufgrund eines Mannes auf den Gleisen gekommen. Dies berichtet die Polizei.

Mann zwingt Zug zu Notbremsung und will danach einsteigen

Vorfall in Staßfurt

Staßfurt/DUR. - Am Donnerstagabend ist es für einen Lokführer zu einer brenzligen Situation in Staßfurt gekommen. Als er mit seinem Zug in den Bahnhof einfuhr, erkannte er einen Mann, der sich auf dem Bahngleis befand.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Zugführer eine Notbremsung ein. Damit nahm er in Kauf, dass sich Passagiere im Zug verletzen könnten. Dies geschah jedoch glücklicher Weise nicht.

Als der Zug hielt, wollte der Mann in den Zug einsteigen und Richtung Güsten mitfahren. Dies verweigerte der Lokführer. Gegen den Mann wurde eine Anzeige aufgenommen und wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" ermittelt, so die Polizei.