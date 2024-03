Bei einem Unfall in Staßfurt ist ein 80 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Unfall in STaßfurt

Staßfurt/DUR. - Zu einem schweren Fahrradunfall ist es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Nordstraße in Staßfurt gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war ein 80 Jahre alter Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei habe er sich schwer am Kopf verletzt. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, hieß es.

Trotz "umfangreicher" Ermittlungen an der Unfallstelle sei es der Polizei bisher nicht gelungen, Zeugen ausfindig zu machen.

Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03471/3790 zu melden.