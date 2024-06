Eine Frau ist in Peine in einen Altkleidercontainer geklettert und dabei tödlich verunglückt. Erst war unklar, wo sich ihr Kleinkind befindet. Nun gibt es Entwarnung.

Unbekannte Tote in Kleidercontainer entdeckt: Kleinkind in Ungarn nicht in Gefahr

Peine/DUR. - Eine Frau ist am Sonntag in Peine tödlich verunglückt, nachdem sie in einen Altkleidercontainer geklettert war, meldet die Polizei in Niedersachsen. Weil die Tote eine recht frische Kaiserschnittwunde aufweist, suchte die Polizei nun nach ihrem Kind, das sich womöglich hilflos in einer Notsituation befindet.

Am Nachmittag war dann klar: Das Kind ist in Sicherheit. Es befindet sich laut Polizei bei Angehörigen in Ungarn und war damit zu keiner Zeit in Gefahr.

Frau hat zwei Tattoos - Polizei veröffentlichte Foto

Weil bei der zunächst unbekannten Frau eine anderthalb bis vier Jahre alte Kaiserschnittnarbe entdeckt worden war, befürchteten die Beamten zunächst, dass sich ein hilfloses Kleinkind in einer Wohnung befinden könnte. Zeugenhinweise hätten dabei geholfen, die 36 Jahre alte Frau aus Peine zu identifizieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Sonntag versucht, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in die Luke eines Altkleidercontainers zu klettern. Dabei habe sich ihr Hals verklemmt. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau durch diesen Unglücksfall das Bewusstsein und starb schließlich in dem Container.