Dedeleben/DUR. - Am Montagabend ist es auf der B244 zwischen Dedeleben und Jerxheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, so die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Jerxheim, heißt es. Ein 36 Jahre alter Autofahrer habe gleichzeitig versucht, von der B244 in einen Feldweg einzubiegen. Der Mann befand sich dabei ebenfalls in Fahrtrichtung Jerxheim, so die Polizei.

Unfall zwischen Dedeleben und Jerxheim: Biker schwer verletzt

Um ein entgegenkommendes Auto passieren zu lassen, habe der 36-Jährige auf Höhe des Feldweges angehalten. Der Motorradfahrer sei aus bislang unbekannten Gründen auf das Auto aufgefahren und wurde dabei schwer verletzt.

Wegen der schweren Verletzung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Olvenstedt geflogen, heißt es weiter. Es entstand sei Sachschaden von circa 17.000 Euro. Die B244 wurde für zwei Stunden voll gesperrt.