Die Polizei im Harz sucht nach Unbekannten, weil sie selbst in Halberstadt zum Opfer wurde. Das ist bekannt.

Schäden an der Wache: Polizei sucht nach unbekannten Tätern im Harz

Die Polizeiwache in Halberstadt im Harz ist Opfer von Unbekannten geworden.

Halberstadt/DUR. - Die Polizei ist am Sonntagmorgen im Harz selbst Opfer von Unbekannten geworden, wie die Beamten melden.

Demnach griffen Unbekannte um 4.20 Uhr die Polizeiwache in Halberstadt an. Die Täter beschädigten die Verkleidung des beleuchteten „Polizei“-Schilds an der äußeren Umfriedung.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zur besagten Zeit beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 03941/674293 erbeten.