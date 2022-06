Phosphorbombe in der Saale gesprengt

Nach der Entdeckung durch einen Angler ist in der Nacht in der Saale in Jena eine Phosphorbombe aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Die Detonation war in der ganzen Stadt zu hören.

Mitarbeiter der Kampfmittelbeseitigung haben in der Saale eine Phosphorbome gesprengt.

Jena/dpa - Der Fund einer Bombe in der Saale hat in Jena einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei um 1.30 Uhr unter Wasser gesprengt worden, sagte ein Stadtsprecher am frühen Donnerstagmorgen. Die Detonation sei im ganzen Stadtgebiet zu hören gewesen.

Beschädigungen an den Gebäuden in der Umgebung hat es nach Polizeiangaben nicht gegeben. Der Einsatz sei damit beendet. Ein Angler hatte am Mittwochabend einen Behälter mit einer öligen Flüssigkeit im Bereich des Paradiesparks gefunden, aus dem Gas ausgetreten sei.

Nach Angaben des Stadtsprechers wurden eine Schule, in der eine Veranstaltung stattfand, und ein angrenzendes Restaurant geräumt. Auch eine Brücke und ein Weg seien gesperrt worden.