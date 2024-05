Gefährliche Körperverletzung Streit eskaliert: Täter treten am Herrentag in Oscherslebener Gaststätte auf Männer ein

Bei einem Streit am Herrentag in einer Gaststätte in Oschersleben sind zwei Männer durch Tritte verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.