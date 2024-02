Nachdem ein 77 Jahre alter Mann am Sonntag als vermisst gemeldet wurde, herrscht nun traurige Gewissheit: Die Polizei hat am Montag die Leiche des Gesuchten gefunden.

Schlanstedt/DUR. - Die Polizei hat die Suche nach einem seit Sonntag vermissten 77 Jahre alten Mann aus dem Huy-Ortsteil Schlanstedt eingestellt.

Der Mann, der im Seniorenheim am Kampweg wohnte, wurde am Montagabend in der Gemeinde Am Großen Bruch im Ortsteil Neudamm tot aufgefunden, teilte die Polizei mit.

Die Todesursache des Mannes ist noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, hieß es.