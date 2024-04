Die Polizei hat einen Einbrecher in Dülseberg erwischt.

Dülseberg/DUR. - Die Polizei bei Salzwedel ist am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr informiert worden, dass in einem Haus in Dülseberg eingebrochen worden sei.

Es sollen Lichtscheine im Haus sowie dumpfe Geräusche wahrgenommen worden sein. Als die Beamten zur Überprüfung vor Ort eintrafen und das Haus von außen mit ihren Taschenlampen ableuchteten, stellten sie an einem Fenster im Wohnhaus eine Person mit einer schwarzen Mütze fest, heißt es. Diese Person, bei der es sich um einen 38-jährigen Mann handelt, soll dann vor der Polizei zu flüchten versucht haben.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn nach einer kurzen Strecke stellen und dingfest machen, heißt es weiter. In dem mitgeführten Rucksack haben sich laut Polizei Gegenstände aus dem Haus befunden. Der Gesamtschaden soll sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag belaufen.