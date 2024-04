Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es in Drübeck im Harz gekommen.

Drübeck/DUR. - Auf der L85 ist es am frühen Dienstagmorgen in Drübeck im Harz zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach ist die Strecke von Am Osttor bis zur Ilsenburger Straße in beiden Richtungen von dem Unfall betroffen und in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Motorradfahrer wurde bei dem Crash verwundet. Zur genauen Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Die Beamten bitten ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.