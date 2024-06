Ein 24 Jahre alter Mann soll am Freitag im Bahnhof in Wolmirstedt S-Bahnen und Reisende mit Steinen beworfen haben. Wer hat die Vorfälle beobachtet?

Wolmirstedt/DUR. - Ein 24 Jahre alter Mann soll am Freitag, dem 7. Juni 2024, gegen 17.30 Uhr am Bahnhof in Wolmirstedt Steine auf zwei S-Bahnen und Reisende geworfen haben. Das teilte die Polizei mit.

Demnach wird dem Tatverdächtigen vorgeworfen, gegen 17.24 Uhr einen Stein auf die S 39024 von Magdeburg in Richtung Stendal und gegen 17.29 Uhr Schottersteine auf die S 39029 von Stendal in Richtung Magdeburg geworfen zu haben.

Bahnhof Wolmirstedt: Mann wirft Steine auf S-Bahnen - Wer hat etwas beobachtet?

Bei der S-Bahn in Richtung Magdeburg wurde laut Polizei das Glas einer Zugtür beschädigt, bei der S-Bahn in Richtung Stendal eine Seitenscheibe. Im Personentunnel des Bahnhofs habe eine Frau den Beamten mitgeteilt, dass der Mann außerdem bereits mehrere Steine in Richtung Reisender geworfen haben soll.

Den Angaben zufolge stellten die Beamten den Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig zwei. Die Bundespolizei hat unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Hinweise zum Vorfall am Bahnhof Wolmirstedt geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/56549555 oder 0800/6888000 zu melden.