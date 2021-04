Betriebe in Not Betriebe in Not: Seelsorger für Zirkusleute und Schausteller sehr gefragt

Magdeburg - Die Sonderseelsorger für Zirkusleute und Schausteller sind angesichts der Corona-Pandemie besonders gefragt. „Sie versuchen durch Spendenaufrufe, die in Not geratenen Familien zu unterstützen“, erklärte Hannelore Janzhoff von der Geschäftsstelle der Circus- und Schaustellerseelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Kleine Zirkusse und Schausteller seien besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. „Besonders wichtig sind persönliche Besuche und Gespräche in dieser schweren ...