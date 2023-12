Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Google macht immer ein Geheimnis daraus, aber so, dass es niemand merkt. Wenn der Internetkonzern aus Kalifornien kurz vor Jahresende seinen Rückblick auf die gefragtesten Suchbegriffe der Nutzer vorlegt, dann werden Namen geliefert, Ereignisse, Begriffe und Fragen. Aber jeder einzelne Trend, den Google offiziell anführt, schwebt in einem leeren Raum ohne Beziehung zur Umwelt: Die Daten zeigen nicht, was im Internet am meisten gesucht wurde. Sondern nur das, was sich auffällig abhebt von den üblichen Suchmustern.