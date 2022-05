Zwieback und Nudeln: Mit Enteignung und Zuchthaus endete die Ära Emmerling in Zeitz

Der Rat des Kreises Zeitz ordnete 1953 die „treuhänderische Verwaltung“ der Zwieback- und Nudelfabrik an. Was von Emmerlings übrig blieb.

Zeitz/MZ - Fünf Jahre nach dem Ableben seiner Frau Anna schloss Max Emmerling, der verdienstvolle Nudel- und Zwieback-König, 80-jährig am 31. Januar 1945 in seinem Haus in der Zeitzer Humboldtstraße 31 für immer die Augen. Neben die altersbedingte Arterienverkalkung und zunehmende Herzschwäche war letzten Endes ein tödliches Grippevirus getreten, was den Tod des greisen Unternehmers im Alter von 80 Jahren herbeigeführt hatte.