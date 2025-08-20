Zeitz/MZ - In Zeitz sind am Dienstagabend zwei Kinder verschwunden, aber rasch am Kalktor wieder aufgefunden worden. Die neun Jahre alten Jungen, die ohne ihre dringend benötigten Medikamente unterwegs waren, waren laut Polizei von Mitarbeitern eines Kinder- und Jugendwohnheims als vermisst gemeldet worden. Die Polizei habe daraufhin sofort eine Suche gestartet und die Ausreißer schließlich gegen 20.45 Uhr gefunden. Nach einem „erzieherischen Gespräch“ seien die beiden Jungen dann wohlbehalten und unversehrt an ihre Betreuer übergeben worden, so die Polizei.