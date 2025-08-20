Das Lutherstraßenfest in Wittenberg geht am 30. August in die neunte Runde.Welche Highlights die Besucher in diesem Jahr erwarten.

Thomas Merten in seiner alten Straße: Gemeinsam mit Dirk Wald und Andy Straube organisiert er das Lutherstraßenfest.

Wittenberg/MZ. - In diesem Jahr findet bereits das neunte Lutherstraßenfest statt. „Seit 2016 feiern wir es“, erklärt Thomas Merten, der gemeinsam mit Dirk Wald das Organisationsduo bildet. Unterstützung erhalten die beiden zudem von Andy Straube aus dem Café „Bittersüss“.