Bei einer Kollision in Zeitz wurden zwei Autos beschädigt.

Zeitz/MZ - Bei einer Kollision in der Geraer Straße in Zeitz sind am Montagnachmittag zwei Pkw beschädigt worden. Laut Polizei war der Fahrer des einen Wagens nach links auf einen Parkplatz abgebogen, ohne auf das entgegenkommende andere Auto zu achten.