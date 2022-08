Die Polizei rückte am Montag zu einem Unfall in die Zeitzer Albrechtstraße aus.

Zeitz/MZ - An der Einmündung Stephansstraße/Albrechtstraße in Zeitz sind am Montagmorgen zwei Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei dazu mitteilte, war das Nichtbeachten der Vorfahrt Ursache des Unfalls. Bei der Kollision, heißt es, seien beide Autos beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben.