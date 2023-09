Das Pre-Opening-Konzert bestreiten in einer Woche die Musiker aus Bad Köstritz im R1 im Ratskeller. Was die Zuhörer erwartet und wer zur Band gehört.

Zur Einstimmung: Zuckerfest startet in Zeitz mit der Köstritzer Jazzband

Die Köstritzer Jazzband, die schon oft in Zeitz war, spielt das Pre-Opening-Konzert zum Zeitzer Zuckerfest.

Zeitz/MZ - Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Köstritzer Jazzband. Und seit 20 Jahren bestimmt hat sie auch immer wieder die Zeitzer in ihren Bann gezogen und mit ihrer Musik, mit Können und Gefühl begeistert. So soll es auch in diesem Jahr wieder sein.